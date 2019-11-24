الشيخ الناصري يحدد 3 نقاط لعملية التغيير والاصلاح

2019/11/24 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حدد آية الله الشيخ محمد باقر الناصري، اليوم الاحد، 3 نقاط لعملية التغيير والاصلاح.

وقال الناصري في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "عملية التغيير والإصلاح يمكن أن تبدأ من النقاط التالية لإصلاح الوضع واعادة الحياة إلى طبيعتها".

واضاف "اولا متابعة الذين تسببوا في قتل وسفك دماء العراقيين واضروا بالمصالح العامة والخاصة وتقديمهم للعدالة، وعلى الحكومة والبرلمان تحمل كافة التبعات والقرارات التي تهدأ هذا الغليان الشعبي".

وتابع "ثانيا، تعديل قانون الانتخابات بما يحقق فرص متساوية للجميع في المشاركة في الانتخابات، وانتخاب مفوضية انتخابات جديدة بعيدة عن متناول كل التيارات السياسية من دون استثناء َ التي دأبت على الهيمنة والتأثير عليها بشكل واخر وتنفيذ برامج حقيقية وعملية لتحقيق الإصلاح والتطور الاقتصادي والعلمي والثقافي".

واستطرد "ثالثا، مكافحة أسس الفساد ومتابعة الفاسدين وتفعيل دور النزاهة وفتح كافة الملفات وبكل شفافية ودون مجاملة أو محاباة في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهذا طريق مهم في ارضاء الناس وتحقيق العدالة وبناء الدولة فلابد من تفعيل التشريعات الضرورية لذلك وبشكل سريع، إضافةً إلى المديرينِ العامينِ للتربية والاستثمار ومدير حقل الغراف النفطي".

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