البرلمان العربي يطالب الإدارة الأمريكية برفع السودان من قائمة الإرهاب

2019/11/24 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

خاطب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهد، اليوم الاحد، نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ورئيسة مجلس الشيوخ نانسي بيلوسي، ووزير الخارجية مايك بومبيو، للمطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وبحسب بيان، صادر عن البرلمان اليوم نشر على حساب مشعل على موقع "تويتر"، فإن الخطابات جاءت لإبلاغهم "قرار البرلمان العربي الذي تم التصويت عليه بالإجماع في جلسة البرلمان العربي التي عقدت في القاهرة بتاريخ 31 تشرين الأول، بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمذكرة القانونية الملحقة بالقرار والتي ثبتت بالأسانيد القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأشار رئيس البرلمان العربي في خطاباته أن البرلمان العربي استند في قراره إلى الجهود والمبادرات التي بذلها السودان، بما فيها التزاماته في تنفيذ خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتّحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب ودعم عملية السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين.

وأكد أن "التغيير السياسي الذي شهدته السودان تلبية لإرادة الشعب السوداني يدعم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

يذكر أن الحكومة الأمريكية وضعت السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993، بعد مزاعم بدعم الرئيس السابق عمر البشير لجماعات إرهابية بعد هجمات في كينيا وتنزانيا.

وبعد عزل البشير في نيسان الماضي، وتسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة، بعد اتفاق بين القوى السياسية، دعمت العديد من الدول مطلب الحكومة السودانية الجديدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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