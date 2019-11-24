2019/11/24 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي علي يتوجب تحرير أي خبر صحفي كما تعلمنا في مهنتنا، تهيئة الصحفي إجابات وافية عن أسئلة ستة كحد أدنى، وهي: ماذا؟ أين؟ متى؟ مَن؟ كيف؟ لماذا؟.وبإجابات هذه الأسئلة...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذيل الچلب…) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذيل الچلب…) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).