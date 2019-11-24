عبد المهدي مطرقة الكتل لضرب المتظاهرين

2019/11/24 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي الكل يعلم ان عبد المهدي ، هو عبد الكتل، هو من لا يستحق رئاسة الكابينة الوزارية الا بفضل الكتل ، وذلك لسببين الاؤل هو ، واحد من...أكمل القراءة ←

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