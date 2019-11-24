أيّها العراقيون .. هذا هو عادل عبد المهدي

2019/11/24 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي نقلت وسائل الإعلام العراقية عن نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية السيد ريبوار طه عن كتلة الاتحاد الوطني أنّ ( الحكومة العراقية شدّدت على عدم قطع رواتب...أكمل القراءة ←

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