بطولة كاس الخليج العربي بريق الماضي وتقنية الحاضر

2019/11/24 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تترقب الجماهير الرياضية الخليجية انطلاق الحدث الاهم في المنطقة يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري وهو بطولة كاس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين والتي تضيفها العاصمة القطرية الدوحة للمرة الرابعة في تاريخها وتستمر حتى الثامن من شهر كانون الاول المقبل .

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