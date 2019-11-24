ليلة عنف صاخبة في الجنوب والجوكر الامريكي يحتفل!

2019/11/24 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

شهدت كل من محافظة البصرة وذي قار جنوب العراق، ليلة امس السبت، اعمال عنف صاخبة ادت الى وقوع حالات استشهاد اضافة اصابات

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