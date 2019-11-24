المالية النيابية تؤكد دعمها للقطاع الخاص وتوفير كافة التسهيلات له

2019/11/24 | 12:36

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العهد نيوز – بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، دعمها للقطاع الخاص وتوفير كافة التسهيلات اللازمة له.

وقالت اللجنة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الاحد،

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