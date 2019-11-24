2019/11/24 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشف مصدر مسؤول، ان الحكومة العراقية بصدد اعادة تأهيل سجن ابو غريب واجراء توسعة لسجون التاجي والحوت وبابل، مبينة ان ذلك جاء لاستيعاب سجناء تنظيم “داعش” الموجودين في سوريا من العراقيين والأجانب.وقال المصدر ان “الحكومة العراقية قررت إلغاء خططٍ سابقة لهدم سجن أبو غريب المغلق حالياً، واستثماره في مجمعات سكنية”، مبينا انه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق بصدد اعادة تأهيل سجن ابو غريب واجراء توسعة لسجون التاجي والحوت وبابل المركز الخبري الوطني.

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