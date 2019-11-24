الشعب هو البديل.. ليث شبر

2019/11/24 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ليث شبر تتكرر منذ أسابيع على لسان بعض القيادات السياسية الخائبة والخائفة المشاركة في السلطة التي فقدت شرعيتها شعبيا وأخلاقيا بأن لا بديل يمكن أن يشكل حكومة وطنية قادرة على تلبية المطالب الشعبية ويتعكزون هم ومناصريهم الموغلين في الفساد والمحاصصة والفشل والكسب غير المشروع بإن إقالة الحكومة ستوقعنا بالفراغ أو الفوضى..ولهؤلاء نقول بأن […]

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