نجم الجبوري بعد انتخابه محافظاً: أساس عملي سيكون ’’العدل’’ وتنصيبي تكريم للقوات المسلحة

2019/11/24 | 12:43

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بغداد اليوم- نينوى

قال قائد عمليات نينوى السابق، المنتخب مؤخراً محافظاً لنينوى من قبل مجلس المحافظة، إن أساس عمله سيكون العدل والانصاف، فيما أشار الى أن اختياره ’’من أبناء المحافظة’’ هو تكريم للقوات المسلحة.

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف "سائرون"، رائد فهمي، الاحد (24 تشرين الثاني 2019)، أن وقت التغيير الشامل قد حان وما على الحكومة والبرلمان إلا الإصغاء الى الإرادة الشعبية وتلبية مطالب المنتفضين والملايين التي تساندهم.

وقال فهمي عبر صف

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الأحد (24 تشرين الثاني 2019)، عن تمكَّنها من ضبط حالات مغالاة في الأسعار وعدم مطابقة للمواصفات لمواد تعود لوحدة هندسة المرور في بلدية الموصل.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم- ديالى

تعيش مقرات الاحزاب والقوى السياسية في محافظة ديالى منذ شهرين حالة من السبات بسبب تداعيات التظاهرات السلمية التي اجتاحت اهم المدن وخاصة بعقوبة ناهيك عن سلسلة القرارات التي اتخذها البرلمان ورئاسة الوزراء حيال ملف الانتخابات وتحديد

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