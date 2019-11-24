اختيار نجم الجبوري محافظا لنينوى والمرعيد يرفض القرار

2019/11/24 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس محافظة نينوى الأحد على اختيار الفريق المتقاعد نجم الجبوري محافظا لنينوى خلفا للمحافظ المقال منصور المرعيد بأربعة وعشرين صوتا.

وأعلن المرعيد رفضه قرار مجلس المحافظة المنحل باختيار الجبوري بديلا عنه.

وفي بابل، أصدرت محكمة الجنايات بابل حكما غيابا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحافظ كرار العبادي ومنعه من السفر على خلفية تهم بالفساد.

وتهز الاحتجاجات بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة، ويتهم المحتجون الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد.



وقتل نحو 350 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر.

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