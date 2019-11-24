بالصور.. تظاهرات حاشدة في نفق ساحة الطيران المؤدي الى التحرير

2019/11/24 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهد نفق ساحة الطيران المؤدي الى ساحة التحرير، وسط بغداد، الاحد، تظاهرة حاشدة انضمت الى المتظاهرين والمعتصمين في الساحة.

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