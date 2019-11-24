طلعت رضوان - لغز تجاور استغلال الشعوب والديمقراطية

2019/11/24 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان تشدنى- منذ سنوات- مفارقة تدعوللتأمل..وهى أنّ بعض الأنظمة الاستعمارية (مثل الولايات المتحدة الأمريكية) ومثل إسرائيل التى اغتصبتْ وطن الشعب الفلسطينى..وبالرغم من ذلك فإنّ هذيْن النظاميْن، تأسّـس وترسّـخ فيهما المفهوم العصرى لآلية (نظام الحكم الديمقراطى) وفى ظل هذا النظام (كما فى دول أوروبا والهند واليابان..إلخ) وصل الأمرلدرجة نقد رئيس الدولة..وليس ذلك (فقط) وإنما اتخاذ الاجراءات القانونية لعزله من م......

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