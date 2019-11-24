برلمان كوردستان يطلق حملة لمساعدة أكثر من مليون نازح

2019/11/24 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن برلمان اقليم كوردستان، اليوم الأحدن عن اطلاق حملة لمساعدة نازحي غربي كوردستان.

واطلقت رئاسة برلمان كوردستان بناء على طلب نواب، اليوم الاحد، حملة لمساعدة نازحي غربي كوردستان، داعية المواطنين والمنظمات المحلية والخارجية ورجال الاعمال الى المشاركة في الحملة.

وبحسب الاحصائيات، يوجد في اقليم كوردستان اكثر من مليون و42 الف نازح، من جنوب ووسط العراق اضافة الى نازحين من غربي كوردستان.

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