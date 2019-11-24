2019/11/24 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتظاهر العشرات من المفسوخة عقودهم في هيأة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، امام مقر الهيأة في بغداد، مطالبين باعادتهم الى الخدمة.

وذكر مراسل “كلكامش برس”، ان” المتظاهرين من المفسوخة عقودهم رفعوا لافتات تطالب هيأة الحشد والحكومة بشمولهم بقرار اعادتهم الى الخدمة “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. العشرات من المفسوخة عقودهم يتظاهرون أما مقر هيأة الحشد الشعبي في بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. العشرات من المفسوخة عقودهم يتظاهرون أما مقر هيأة الحشد الشعبي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).