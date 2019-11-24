العمل تمنح اكثر من 54 ألف قرض للباحثين عن العمل لغاية 2019

2019/11/24 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الاحد، منح اكثر من 54 الف قرض للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بياناتها لغاية 2019.

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