الذوادي: مونديال قطر سيبدد الصور النمطية عن الدول العربية

2019/11/24 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن عبدالله الذوادي ان بطولة كاس العالم التي ستستضيفها قطر 2022 تهدف في المقام الأول إلى ترك تأثيرات إيجابية اجتماعية واقتصادية وإنسانية يدوم أثرها لأعوام حتى بعد إسدال الستار على المونديال، مبينا انها تسهم في تبديد الصور النمطية عن دولة قطر والمنطقة العربية بشكل عام وسيعود بفائدة عظيمة على الأجيال القادمة ".

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