2019/11/24 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة القانونية تُصوت على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 13:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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