2019/11/24 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون يتنبأ بهجمات مماثلة لاعتداء "أرامكو" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 13:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يتنبأ بهجمات مماثلة لاعتداء "أرامكو") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يتنبأ بهجمات مماثلة لاعتداء "أرامكو") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).