الاسدي : لا اتفاق غير معلـن خارج وثيقـة الجادريـة وعبد المهدي وافق على تنفيذ المطالب خلال 45 يومـا

2019/11/24 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اكدت كتلة تحالف الفتح النيابية، عدم وجود اي اتفاق غير معلن خارج الوثيقة التي وقعتها الكتل السياسية مؤخـرا .

وقال المتحدث الرسمي للتحالف

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