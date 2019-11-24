القانونية النيابية تصوت على حصر الترشيح لعضوية البرلمان لحاملي الجنسية العراقية

2019/11/24 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادصوتت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية.

وقال بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب إن “اللجنة القانونية صوتت خلال اجتماع لها اليوم، بكافة أعضائها على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية”.

وبين المصدر، أن “الاجتماع كان برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي”.

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