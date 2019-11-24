بالفيديو .. الجامعة التكنلوجية في بغداد ..قبل قليل

2019/11/24 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد اعلن مئات الطلبة الاضراب ورددوا شعارات “بالروح بالدم نفديك ياعراق”.

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