تعزيز حمايته بقوات مكافحة الإرهاب.. مصدر: كشف مخطط لاقتحام سجن الحوت وتهريب إرهابيين فيه

2019/11/24 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر أمني رفيع المستوى، اليوم الأحد، أن قوات من مكافحة الارهاب محمولة جوا توجهت منذ فجر أمس السبت، إلى محافظة ذي قار لتعزيز حماية سجن "الحوت" الذي يضم اكثر من 4000 ارهابي اغلبهم سعوديون، بعد كشف مخطط خطير جدا لمحاولة اقتحامه.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"الغد برس"، إن "العراق تلقى معلومات استخبارية عن استعدادات لجماعات معروفة في الناصرية لتوجيه حشود بشرية باتجاه سجن الحوت لمهاجمته بالتزامن مع قيام السجناء لأعمال شغب داخل السجن".

وبين أن "المعلومات تؤكد تسلل قوة خاصة مدربة عاليا من دولة مجاورة لمناطق معينة بالناصرية ما زال يجري التحري عنها، لتندس بين الحشود البشرية وتتولى تنفيذ عملية اقتحام السجن وتهريب الارهابيين".

واضاف المصدر، أن "احتياطات أمنية كثيفة، وحالة طوارئ قصوى تم اتخاذها منذ صباح أمس في محيط سجن الحوت والمناطق المجاورة والطرق المؤدية له على خلفية تلك التقارير الاستخبارية".

وكانت ذي قار شهدت بصورة مفاجئة منذ مساء يوم أمس محاولة صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية مما أدى إلى تطويق المراكز الأمنية من قبل المتظاهرين ومحاولة إحراق مقر قوات الرد السريع، وتنفيذ عدة عمليات ضد مقرات أمنية واضرام الحرائق بعدة سيارات شرطة ومفترقات معظم الطرق الرئيسية وإشاعة فوضى عارمة في المحافظة.

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