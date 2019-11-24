القانونية النيابية تصوت على حصر الترشح إلى البرلمان بحملة الجنسية العراقية

2019/11/24 | 13:45

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بغداد اليوم- بغداد

صوتت اللجنة القانونية النيابية، الأحد (24 تشرين الثاني 2019)، على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة القانونية النيابية صوتت على حصر الترشيح في الانتخابات العراقية لمجلس النواب على حاملي الجنسية العراقية حصراً".

وأضافت، أن التصويت جاء "خلال اجتماع ترأسه النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي".

بغداد اليوم- نينوى

قال قائد عمليات نينوى السابق نجم الجبوري، المنتخب مؤخراً محافظاً لنينوى من قبل مجلس المحافظة، إن أساس عمله سيكون العدل والانصاف، فيما أشار الى أن اختياره ’’من أبناء المحافظة’’ هو تكريم للقوات المسلحة.

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف "سائرون"، رائد فهمي، الاحد (24 تشرين الثاني 2019)، أن وقت التغيير الشامل قد حان وما على الحكومة والبرلمان إلا الإصغاء الى الإرادة الشعبية وتلبية مطالب المنتفضين والملايين التي تساندهم.

وقال فهمي عبر صف

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الأحد (24 تشرين الثاني 2019)، عن تمكَّنها من ضبط حالات مغالاة في الأسعار وعدم مطابقة للمواصفات لمواد تعود لوحدة هندسة المرور في بلدية الموصل.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن

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