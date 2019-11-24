2019/11/24 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران تعلن اعادة فتح معبر مهران الحدودي مع العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 13:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعلن اعادة فتح معبر مهران الحدودي مع العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعلن اعادة فتح معبر مهران الحدودي مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).