اختتام ورشة الرسم على الجدران والمشاركين يبعثون رسائل سلام

2019/11/24 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ رسل رشدي اختتمت يوم الخميس الماضي ورشة الرسم على الجدران التي أجريت في مركز الشباب التابع لمشروع معا للسلام في قضاء تلكيف شمال شرق محافظة نينوى شمال العراق.الورشة استمرت لمدة خمسة أيام بمشاركة 19 شابا من مختلف مكونات سهل نينوى، وبأشراف المدرب سفين عثمان محمد.مديرة مشروع معا للسلام يسكا …

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