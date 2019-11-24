مجلس نينوى يجدد تحديه لمجلس النواب ويختار الجبوري محافظآ

2019/11/24 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نينوى جدد مجلس محافظة نينوى تحديه لقرار مجلس النواب العراقي القاضي بإلغاء مجالس المحافظات خلال اجتماعه اليوم الذي أضفى إلى اختيار محافظ جديد للمحافظة الشمالية.المجلس عقد جلسته في مقره اليوم الأحد لاختيار محافظ جديد للمحافظة خلفا للمحافظ المقال من قبلهم منصور المرعيد الذي أكد أن قرار إقالته غير دستوري.المجلس اختار …

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