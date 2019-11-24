العمل تمنح أكثر من 54 ألف قرض للعاطلين

2019/11/24 | 13:52

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، منح أكثر من 54 الف قرض للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بياناتها لغاية 2019.

وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "دائر العمل والتدريب المهني منحت قروضا لـ54 ألفاً و151 مستفيدا من الباحثين عن العمل بنوعيها، برنامج صندوق الإقراض، وبرنامج إستراتيجية التخفيف من الفقر، منذ انطلاق المنح في 2013 ولغاية العام 2019".

وبين ان "عدد المستفيدين من قروض برنامج إستراتيجية التخفيف من الفقر بلغ 11 ألفاً و144 مستفيداً فيما بلغ عدد المستفيدين من قروض صندوق الإقراض 43 ألفاً و7 مستفيدين"، لافتا إلى ان "هذه القروض بدون فوائد وتسدد على شكل أقساط سنوية على مدى خمس سنوات مع منح مدة السماح سنة واحدة".

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