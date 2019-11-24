سعيد مضيه - ألانتفاضات الشعبية ضد مافيات الفساد ومافيا الاستيطان بالضفة

2019/11/24 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_مضيه الانتفاضات الشعبية ضد مافيات الفساد ومافيا الاستيطان بالضفة نتنياهو، وهو يحتل المكان الأسمى في دولة إسرائيل ، حين يطعن في النظام القضائي لدولته، فإنما ينطوي تصرفه إما على مرض التوحد النفسي ويقول من بعدي الطوفان ، او أنه يستند الى الامبريالية الأميركية ويضمر معها مشروعا مشتركا، لاسيما وقد تلقى التشجيع الصريح من بومبيو.كتب نتنياهو في إحدى تغريداته على تويتر: الضعفاء يسقطون أرضا ، يذ......

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