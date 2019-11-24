بندر نوري - قضايا القطاع غير المنظم

2019/11/24 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بندر_نوري يعرف الإقتصاد غير المنظم من قبل منظمة العمل الدولية بأنه يشمل كل الأنشطة الإقتصادية للعاملين والقطاعات الإقتصادية التي لاتخضع لتنظيم الدولة بسبب عدم وجود ضوابط ناظمة أو بسبب عدم تطبيقها.وعلي ضوء هذا التعريف فان العمل غير المنظم يشمل العمالة في القطاع غير المنظم, كما يشمل الوظائف غير المهيكلة في القطاع المنظم نفسه (الوظائف المؤقتة).(Elsaadi, 2016).يعتبر القطاع غير المنظم ظاهرة عالميا حيث أ......

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