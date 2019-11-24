ضياء الشكرجي - التعديلات الدستورية الملحة 9/11

2019/11/24 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي في المادة (54) من دستور 2005 جاء:يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفا.هنا يقترح إضافة العبارة:وأي تمديد يعد خرقا دستوريا مهما كانت المبررات، حتى لو كان التمديد بجعل الجلسة الأولى جلسة مفتوحة أ......

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