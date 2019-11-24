2019/11/24 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن إصدار محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق أمين بغداد السابق لإلحاقه ضرراً بالمال العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الحبس ثلاث سنوات لأمين بغداد السابق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: الحبس ثلاث سنوات لأمين بغداد السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).