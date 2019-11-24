الغضبان يكشف لواع نتائج المباحثات بين بغداد واربيل

2019/11/24 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاحد، نتائج المباحثات بين بغداد واربيل .

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