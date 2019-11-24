إيران تعلن عن اعادة فتح معبر مهران الحدودي مع العراق

2019/11/24 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – متابعة

اعلن محافظ ايلام الايرانية قاسم سليماني دشتكي، عن اعادة فتح معبر مهران الحدودي غرب ايران امام زوار العتبات المقدسة في العراق.

واشار محافظ

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