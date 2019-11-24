2019/11/24 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع في جمهورية التشيك، لوبومير ميتنار، مساء السبت، أن قوات بلاده ستتوقف عن حماية قاعدة “باغرام” الجوية في أفغانستان، بعد انتهاء فترة الانتشار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع التشيكي يعلن ايقاف حماية أحد أكبر القواعد الأمريكية في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع التشيكي يعلن ايقاف حماية أحد أكبر القواعد الأمريكية في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).