معارضٌ إيراني في حوارٍ مع  الحل: الاحتجاجات هزّت عرش خامنئي

2019/11/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوار خاص- الحل العراق «حتى وإن استطاع النظام الإيراني قمع الاحتجاجات باستخدام القوة المفرطة والتعتيم الإعلامي على ما يجري؛ إلا أن هذه التظاهرات هزّت أركان النظام الإيراني وهي الشرارة […]

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