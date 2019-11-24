كوردستان تناقش مباحثات بغداد.. ومؤتمر مرتقب يكشف التفاصيل

2019/11/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي هذا التحرك في إطار زيارات تبادلتها بغداد وأربيل بعد تحسن العلاقات بينهما – صورة: حكومة إقليم كوردستان

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