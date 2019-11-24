2019/11/24 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيهات من الداخلية الاتحادية للمتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 14:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيهات من الداخلية الاتحادية للمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيهات من الداخلية الاتحادية للمتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).