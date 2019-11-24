وزارة الداخلية تدعو المواطنين الى الالتزام بالتظاهر السلمي والابلاغ عن المندسين

2019/11/24 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الداخلية توجيهات للمواطنين بشأن الالتزام بالتظاهر السلمي وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الحقوق تصل أسرع عند المطالبة بها وفق الضوابط، وأن الالتزام بالتوجيهات يعتبر دليلاً على الوعي والثقافة، مشددة على أهمية عدم المساس بالممتلكات العامة، لأن عائديتها للمواطن وقد وجدت لخدمته.

ودعت الوزارة المتظاهرين الى الإبلاغ عن المندسين ومثيري الشغب لضمان تحقيق الإنجازات والإصلاحات المرجوة من الحكومة وتحقيق المستقبل الأفضل لأبناء الشعب.

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