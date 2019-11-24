مجلس نينوى يغرد خارج القانون.. إقالة المرعيد وتنصيب الجبوري رغم الرفض الحكومي وقرارات البرلمان

2019/11/24 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر مجلس محافظة نينوى، بخرق القوانين الذي تحكم عمله الرقابي والتشريعي، فبعد الخرق الذي ارتكبه الأسبوع الماضي على إقالة المحافظ منصور المرعيد في جلسة عاجلة وسريعة، يعود من جديد بذات النسق والتصويت على الفريق الضابط المتقاعد نجم الجبوري محافظًا، رغم تصويت البرلمان على الغائه ورفض الحكومة لهذه القرارات.وصوت مجلس النواب، في أكتوبر الماضي على […]

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