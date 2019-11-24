النزاهة: الحبس ثلاث سنوات لأمين بغداد السابق

2019/11/24 | 14:16

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاحد (24 تشرين الثاني 2019)، عن إصدار محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق أمين بغداد السابق؛ لإلحاقه ضرراً بالمال العام.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المُدان لم يقم بتنفيذ العقد الذي وقعه مع إحدى الشركات لخصخصة قطاع النظافة في دائرة بلدية الرصافة"، مشيرة إلى "أن عدم التنفيذ أدَّى إلى حصول ضررٍ أصاب أمانة بغداد؛ جراء قيام الشركة التي تمَّ التعاقد معها برفع دعوى على الأمانة؛ لعدم التزامها بتنفيذ العقد".

وأوضحت الدائرة، أن "محكمة جنح الرصافة أصدرت قرار الإدانة بحق أمين بغداد السابق، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت في 2/11/2017 عن إصدار محكمة جنح النزاهة حكماً يقضي بحبس أمين بغداد السابق.

بغداد اليوم- بغداد

أكد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الأحد (24 تشرين الثاني، 2019) ان العد التنازلي ماضِ نحو اقالة حكومة عادل عبد المهدي.

وقالت المتحدث باسم الائتلاف آيات مظفر نوري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوثيقة التي وقعت منذ

بغداد اليوم-بغداد

شهدت مدينة الناصرية، في وقت متأخر من يوم أمس السبت (23 تشرين الثاني الجاري) مصادمات وعمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية، على خلفية قطع جسور رئيسة، وسط المدنية، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين.

وقل مصدر أمني في

بغداد اليوم- بغداد

صوتت اللجنة القانونية النيابية، الأحد (24 تشرين الثاني 2019)، على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة القانونية النيابية ص

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