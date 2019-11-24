عائلة الناشط المغدور “امجد الدهامات”تتقدم الاحتجاجات في ميسان

2019/11/24 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / ميسان قال مراسل “كلكامش برس ” ان عائلة الناشط المغدور امجد الدهامات تقدمت الاحتجاجات في ميسان .

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