الغضبان يكشف نتائج المباحثات بين بغداد واربيل

2019/11/24 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاحد، نتائج المباحثات بين بغداد واربيل .

وقال الغضبان لوكالة الانباء العراقية، إن “مباحثات الحكومة المركزية مع وفد الاقليم الذي زار بغداد يوم أمس السبت تركزت حول نقطتين اساسيتين اولها ورقة مبادئ تنظم العلاقة النفطية بين الاقليم والمركز فيما يخص تسليم نفط الاقليم الى شركة (سومو) تقوم ببيعه لتذهب امواله الى موازنة الدولة، والنقطة الثانية تخص الجانب المالي بما فيه رواتب الموظفين والاستحقاقات المالية الاخرى”.

واكد ان “وفدا اخر سيزور بغداد يوم غد الاثنين لاختتام القضايا الرئيسية”، مشيرا الى ان “اجواء المباحثات كانت جيدة وايجابية مع وفد الاقليم والذي بدوره ابلغ الحكومة المركزية انهم مخولون تخويلا كاملا وقد جاءوا من اجل زيادة الموارد المالية للبلد من خلال مساهمة الاقليم في النفط المصدر”.

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