2019/11/24 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد موقع "تيك كرانش" المتخصص بالأخبار التقنية، أن "فيسبوك" تعمل على تطوير خاصية جديدة تشبه تلك المعروفة بـClose Friends، والمتاحة في تطبيق "إنستغرام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فيسبوك" تعمل على ميزة "طال انتظارها" تحمي خصوصية المستخدمين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فيسبوك" تعمل على ميزة "طال انتظارها" تحمي خصوصية المستخدمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).