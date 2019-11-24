وزير النفط يكشف نتائج المباحثات بين بغداد واربيل

2019/11/24 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاحد، نتائج المباحثات بين بغداد واربيل وقال الغضبان في تصريح صحفي ،إن “مباحثات الحكومة المركزية مع وفد الاقليم الذي زار بغداد يوم أمس السبت تركزت حول نقطتين اساسيتين اولها ورقة مبادئ تنظم العلاقة النفطية بين الاقليم والمركز فيما يخص تسليم نفط الاقليم الى ...

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