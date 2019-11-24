2019/11/24 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني صوتت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية.وقال مصدر في اللجنة لـ المركز الخبري ان”اللجنة القانونية صوتت خلال اجتماع لها اليوم، بكافة أعضائها على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية”.وأضاف المصدر، أن “الاجتماع كان برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية تصوت على حصر الترشح للبرلمان بحاملي الجنسية العراقية المركز الخبري الوطني.

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