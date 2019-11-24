بارزاني لوفد أمريكي: أوضاع العراق تؤثر علينا ونريد حل المشاكل مع بغداد بالحوار

2019/11/24 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استعداد إقليم كوردستان لتقديم كل المساعدة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مبيناً أن الأوضاع في العراق والتظاهرات والأحداث التي تشهدها بغداد والمحافظات الأخرى تؤثر على إقليم كوردستان، وعدّ مساعدة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للعراق وإقليم كوردستان ضرورية.

ففي اجتماع مع روبرت كارم، مستشار الأمن القومي في مجلس الشيوخ الأمريكي، والوفد المرافق له، جرى بأربيل اليوم الأحد، شدد بارزاني، على أن إقليم كوردستان يريد حل كل مشاكله مع الحكومة الاتحادية العراقية عن طريق الحوار والتفاهم على أساس الدستور العراقي.

وخلال الاجتماع الذي حضره سفير أمريكا في العراق، تباحث الجانبان في آخر المستجدات في العراق والمنطقة وناقشا سبل التعامل مع هذه المستجدات مؤكدين على حاجة العراق إلى الأمن والاستقرار السياسي والأمني والفهم الصحيح للمطالب المشروعة للمتظاهرين ونبذ العنف.

وقد كانت الأوضاع والتطورات الإقليمية بصورة عامة وخطر عودة الإرهاب للبروز وسبل مواجهته، وأحوال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، ومسائل أخرى تهم الجانبين، مواضيع نوقشت في محور آخر من الاجتماع.

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