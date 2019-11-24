2019/11/24 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يقر توزيع الأراضي الواقعة داخل التصميم الأساس للمدن بين الشرائح المشمولة وفق خطط المحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 15:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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