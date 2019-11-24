“خلف” يتوعّد المُتظاهرين بعنفٍ أشد.. والقضاء يعتبر أفعال المُحتجّين جرائم عادية

2019/11/24 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اتّهم الناطق باسم القوات العراقية، #عبدالكريم_خلف ما أسماها بـ «العصابات» باستغلال التظاهرات التي تجتاح البلاد منذ نحو شهرين، لمحاولة تدمير وحرق مؤسسات الدولة والموانئ والمنشآت النفطية وأملاك […]

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